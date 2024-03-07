الخميس 07 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: النمسا تتخلى عن الغاز الروسى لإرضاء أوروبا

الغاز الروسي
الغاز الروسي

قال خالد أبو بكر، مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، إن النمسا تتخلى عن الغاز الروسي لإرضاء أوروبا، وبالعودة إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن الدول الأوروبية التي ستحاول الاستغناء عن الغاز الروسي ستكون كمن يطلق النار على قدميه.

وأضاف أبو بكر، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النمسا بالفعل إذا قررت الاستغناء الفوري عن الغاز، ستكون كمن أطلق النار على رأسه وليس على قدميه، بالنظر إلى أن النمسا بها أعلى معدل في التضخم في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، وهي لا تستطيع في اللحظة الآنية سواء لوجستيا أو اقتصاديا الاستغناء عن ذلك الغاز الروسي الرخيص.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تعرضها إلى موجة من الانتقادات من دول عديدة داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك من أوكرانيا، موضحًا أن هذه الانتقادات تقول إن النمسا تمول حرب بوتين ضد أوكرانيا، مما دفع النمسا إلى الشروع في بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة على المدى المتوسط.

القاهرة الإخبارية فيينا النمسا الغاز الروسي اوروبا فلاديمير بوتين الدول الأوروبية

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