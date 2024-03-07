الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرياضة يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض سبورتس إكسبو 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض سبورتس إكسبو Sports Expo 2024، بريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الرياضية، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول الإفريقية والعربية والصديقة تحت شعار "صنع في مصر".

-ريادة الهيئة العربية للتصنيع في توطين التكنولوجيا 

وتعد المشاركة السنوية في فعاليات المعرض انطلاقًا من ريادة الهيئة العربية للتصنيع، في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأجهزة الرياضية، حيث حرصت الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أ. ح. مهندس "مختار عبداللطيف" على المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤، والتي تقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ مارس الجاري.

-جناح مُتميز وتقدم تخفيضات هائلة 

وتشارك الهيئة العربية للتصنيع بجناح مُتميز وتقدم تخفيضات هائلة تصل إلى نسبة ١٠٪، وأيضًا نظم التقسيط المتعددة لمدة عام بدون فائدة، وتوفير الضمان لمدة عام وخدمات الصيانة والإصلاح لما بعد البيع.

-أحدث التقنيات في صناعات أجهزة اللياقة البدنية بمختلف أنواعها

وخلال فعاليات الافتتاح، تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، منتجات الهيئة العربية للتصنيع المشاركة، وتتضمن أحدث التقنيات في صناعات أجهزة اللياقة البدنية بمختلف أنواعها وأشكالها، وكشافات الملاعب وكشافات إنارة شوارع الأندية الرياضية، والدراجات الهوائية والكهربائية وسيارات الإطفاء والإسعاف الكهربائية، وعربات الجولف والسكوتر الكهربائي والمضخات الحرارية لحمامات السباحة ومختلف أجهزة اللياقة البدنية   لمراكز الشباب وصالات الجيم وأجهزة العلاج الطبيعي، وأجهزة اللياقة متعددة الوظائف التدريبية لذوى الهمم، وكذلك منظومات إنارة المنشآت الرياضية بالطاقة الشمسية وأنظمة التأمين بكاميرات المراقبة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

الهيئة العربية للتصنيع وزير الشباب والرياضة الصيانة مصطفى مدبولى مركز مصر للمعارض الدولية مختار عبد اللطيف صنع في مصر

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