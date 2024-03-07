الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق كلية الهندسة بالمطرية

حريق كلية الهندسة
حريق كلية الهندسة بالمطرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب في مخلفات داخل كلية هندسة بالمطرية.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق في مخلفات داخل كلية هندسة فرع المطرية.

وجه على الفور اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة.

وتبين من الفحص أن النيران التهمت مجموعة من المخلفات في ساحة فضاء داخل الكلية، والتي أحرقت نخلة ومجموعة من الأشجار.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث حريق كلية هندسة بالمطرية الحماية المدنية

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