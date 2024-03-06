الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى 15 مايو

حريق
حريق

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية بمنطقة 15 مايو.

وتبيَّن أن ماسًا كهربائيًا وراء تفحم محتويات الشقة السكنية والتهام محتوياتها.

وشبَّ حريق داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وتمت أعمال السيطرة علي النيران واخمادها، وتبين تفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

نيابة مايو حريق شقة سكنية منطقة 15 مايو ماس كهربائي تفحم محتويات الشقة خسائر بشرية سيارات الإطفاء غرفة عمليات الحماية المدنية

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