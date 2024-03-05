الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على متهم في "أحداث المطرية".. 19 مايو

محكمة
محكمة

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، إلى جلسة 19 مايو المقبل.

وكان المحامى العام لنيابة شرق القاهرة، أحال المتهم و9 آخرين - سبق الحكم عليهم - إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.

ارهاب المطرية الحكم المحاكمة الجنائية ترويع المواطنين

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