الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة محاكمة متهم في "أحداث مجلس الوزراء" للدائرة الأولى إرهاب

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، إحالة إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه لاتهامه مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، للدائرة الأولى إرهاب، وتحديد جلسة 3 مارس لنظر الدعوى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وبحضور أحمد مدحت نور الدين ممثل النيابة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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إحالة محاكمة متهم بـ"أحداث إمبابة" للدائرة الثالثة إرهاب

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استكمال محاكمة 13 متهما في خلية داعش كرداسة اليوم

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

أحداث مجلس الوزراء المبانى الحكومية مجلس الوزراء محكمة جنايات مستأنف بدر محكمة جنايات القاهرة

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