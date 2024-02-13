الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة محاكمة متهم بـ"أحداث إمبابة" للدائرة الثالثة إرهاب

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، إحالة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، للدائرة الثالثة إرهاب، وتحديد جلسة 13 مارس المقبل لنظر الدعوى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبحضور أحمد مدحت نور الدين ممثل النيابة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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إحالة محاكمة متهم بقضية "خلية داعش السلام" للدائرة الثالثة إرهاب

أبرز التهم في القضية

ويواجه المتهم وآخرون تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

محكمة جنايات مستأنف بدر إمبابة محاكمة متهم المستشار حمادة الصاوي جماعة إرهابية

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