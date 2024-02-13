إحالة محاكمة متهم بـ"أحداث إمبابة" للدائرة الثالثة إرهاب

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، إحالة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، للدائرة الثالثة إرهاب، وتحديد جلسة 13 مارس المقبل لنظر الدعوى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبحضور أحمد مدحت نور الدين ممثل النيابة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

أبرز التهم في القضية

ويواجه المتهم وآخرون تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.