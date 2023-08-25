الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": حرق المجمع العلمى يعكس قلة وعى الشباب بتاريخهم

المستشار ناجي شحاته
المستشار ناجي شحاته

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن حرق المجمع العلمي والاعتداء على مؤسسات الدولة يعكس قلة وعي الشباب بتاريخ بلدهم؛ لأنهم لا يعرفون أن المجمع يحتوي على وثائق وخرائط تمس أمن وتاريخ البلد.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "فوجئت أن هناك فرحًا كبيرًا من الشباب باشتعال النيران في المجمع العلمي وقذف رجال الشرطة بقنابل مولوتوف التي كانوا يصنعونها".

وتابع "شحاتة" أن ما شككه أن هؤلاء الشباب فيهم شيء غير مظبوط ويتعاطون مواد منشطة أنهم في عز الشتاء كانوا يقفون بأجساد نصف عارية في الشارع، وهذا يعطي انطباعًا أن الأمر غير طبيعي.

وأشار "شحاتة" إلى أن هؤلاء الشباب كانوا يعتقدون أنهم يقدمون الشيء الصح، كيف وهم يهدون تاريخ البلد، وما علاقتهم بالشرطة، ولو سألت أي شاب منهم: هل أنت دخلت قسم؟ يقول لا. فما سر عداوتك معهم، فلابد أن يكون هناك يد أعلى من يده توجهه.

برنامج الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .

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شحاته المستشار محمد ناجي شحاتة حرق المجمع العلمي برنامج الشاهد الشاهد

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