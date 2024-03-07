الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شلل تام فى "السوق السوداء" بعد قرار "التسعير العادل للجنيه"

السوق السوداء
السوق السوداء

شهدت السوق السوداء للعملة في مصر شللًا تامًا، اليوم الخميس، بعد إعلان البنك المركزي، أمس، عن اتخاذ إجراءات لإعادة تسعير الجنيه بسعر عادل بناء على آليات العرض والطلب.

وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي، حيث تخطى سعره في بعض البنوك السعر في السوق السوداء، قبل أن يعود للاستقرار في البنوك عقب الأخبار الإيجابية التي شهدتها السوق أمس، على رأسها الاتفاق على مستوى المعنيين بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وارتفع المعروض من الدولار في البنوك بشكل ملحوظ بعد قرار البنك المركزي، حيث أعلن البنك المركزي إتاحة الدولار في البنوك بداية من اليوم الخميس.

واعتبر محللون اقتصاديون أن قرار البنك المركزي، خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى العديد من النتائج الإيجابية، أهمها تحقيق الاستقرار في سوق العملة، وخفض تكلفة الواردات، وزيادة الصادرات.

السوق السوداء البنك المركزي الجنيه صندوق النقد

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