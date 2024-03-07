رئيس الوزراء يكشف موعد عودة الاقتصاد لوضعه السليم

أشرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية.

وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، لافتًا إلى أن الدولة عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، وأن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد سعر الصرف، خاصة أن أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف.

وتابع: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

وأضاف: "لنصل للقرارات التي تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارات"، موضحًا أنه "مع أزمة الدولار بدأت شبكات السوق السوداء في التعامل مع المصريين بالخارج، وهذا أدى لوجود سعرين"، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء.

وقال: "إن شغلنا الشاغل الفترة المقبلة مع التجار والبنك المركزى الالتزام بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية"، لافتًا إلى أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات إضافية لرد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قادر في أي وقت على تدبير العملة الأجنبية للمواطن، وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.