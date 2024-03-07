الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يكشف موعد عودة الاقتصاد لوضعه السليم

مدبولي خلال مؤتمر
مدبولي خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية

أشرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية.

وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، لافتًا إلى أن الدولة عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، وأن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد سعر الصرف، خاصة أن أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف.

وتابع: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

وأضاف: "لنصل للقرارات التي تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارات"، موضحًا أنه "مع أزمة الدولار بدأت شبكات السوق السوداء في التعامل مع المصريين بالخارج، وهذا أدى لوجود سعرين"، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء.

وقال: "إن شغلنا الشاغل الفترة المقبلة مع التجار والبنك المركزى الالتزام بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية"، لافتًا إلى أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات إضافية لرد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قادر في أي وقت على تدبير العملة الأجنبية للمواطن، وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. 

الدكتور مصطفى مدبولي الإفراج البضائع من ميناء الاسكندرية الإفراج عن البضائع الخروج من الأزمة اقتصاد عجلة الاقتصاد المصري

مواد متعلقة

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين قبل أيام من رمضان

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ضبط منتحل صفة طبيب أسنان فى الإسكندرية

ضبط المتهمين بالتعدى بالضرب على سيدتين فى طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة