قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين مصر وكوريا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ 460 مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى» والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى» والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة) ووُفق على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى»، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 محرم سنة 1445 هــ (الموافق 12 أغسطس سنة 2023 م). ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ (الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 م).

قرار وزير الخارجية رقم 5 لسنة 2024 بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 12/8/2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320) عربة للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى» والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 20/12/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/12/2023؛ قرر:

(مادة وحيدة) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 12/8/2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320) عربة للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى» والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.