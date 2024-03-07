"الست وابنها" جمعا 27 مليون جنيه.. قرار عاجل بحق "عصابة الدولار"

قررت النيابة العامة بالدقهلية، حبس سيدة وابنها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، عقب الكشف عن نشاطهما المشبوه بالاتجار في النقد الأجنبي، وضبط بحوزتها ذهب وعملات أجنبية ومحلية قيمتها 27 مليون جنيه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية وتحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين من القائمين على تجارة العملة وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة، وذلك فى ضربة أمنية حاسمة للقائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب المقاصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، قيام سيدة ونجلها بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال قيام زوج الأولى يعمل بالخارج، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، بالتحصل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه).