الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه إثر تصادم سيارتين فى قنا

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بقنا بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وبيان عدم وجود شبهة جنائية.

ولقي  شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بالقرب من محور الشهيد باسم فكري بنقادة جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شخص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بالقرب من محور الشهيد باسم فكري بنقادة جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى المستشفى العام.

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