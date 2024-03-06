الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

مصرع شخصين
مصرع شخصين

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم سيارة جامبو مع سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة نطاق مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ يتضمن وقوع حادث مروري ووجود وفيات بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة جامبو مع سيارة نقل ونتج عن الحادث وفاة شخصين وهم أحمد.  ع، ومحمود. م وتم نقلهم لمشرحه مستشفى النوبارية المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارة جامبو حادث تصادم سيارة الطريق الصحراوي مدينة النوبارية أمن البحيرة

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