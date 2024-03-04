الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة وشقيقه في حادث بالبحيرة

حادث تصادم لسيارة
حادث تصادم لسيارة ملاكي بالطريق الزراعي

أصيب مستشار بهيئة قضايا الدولة وشقيقه بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ .

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي الحاجز الخرساني بالطريق وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من محمود. ا. ع. م، 40 عامًا، مستشار هيئة قضايا الدولة، وشقيقه" أ"، 21 عامًا، ومقيمين دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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