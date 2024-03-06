دراما رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة «CBC» في رمضان 

تعرض الشركة المتحدة مجموعة متنوعة من المسلسلات والأعمال الدرامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، على مجموعة قنواتها الفضائية والتي ينتظرها الجمهور بترقب وتشوق، خلال الأيام القليلة المقبلة بشهر رمضان الكريم 2024.

وتقدم قناة cbc مجموعة متنوعة من مسلسلات رمضان 2024 والتي تعرضها على مدار أيام الشهر الكريم، لعدد من نجوم الوسط الفني.

قائمة مسلسلات قناة cbc

تطرح قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة من الأعمال الدرامية والمسلسلات الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2024، نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها على شاشة قناة CBC الفضائية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024:

مسلسل مليحة

تعرض قناة CBC الفضائية مسلسل مليحة بطولة الفنانة مرفت أمين والفنان دياب وعدد من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي، وتدور قصته حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

مسلسل مسار إجباري

تعرض قناة CBC الفضائية مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان الشاب عمر عصام والفنان الشاب أحمد داش، والذي تدور أحداثه حول طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة.

مسلسل صيد العقارب

تقدم قناة CBC الفضائية مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، والذي تدور قصته حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات.

مسلسل محارب

تقدم قناة CBC الفضائية مسلسل محارب للفنان حسن الرداد خلال شهر رمضان الكريم 2024، والذي تدور قصته حول شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق علي ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، ويحكي مسلسل محارب قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته.

مسلسل صدفة

تقدم أيضا قناة CBC الفضائية مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والتي تقوم بدور دور مدرسة تاريخ في مسلسل صدفة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران.