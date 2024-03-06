الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع رضيع إثر سقوطه من أعلى بئر سلم بأكتوبر

رضيع
رضيع

شهدت مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مصرع رضيع اثر سقوطه من علو ببئر سلم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط رضيع من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد طفل رضيع بمنزل جدته لوالدته وزحفه خارج الشقة سقط ببئر السلم مما تسبب في مصرعه، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة النيابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت وتولت العامة مباشرة التحقيقات.

مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة حوادث الدستور

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