إسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية

أصدر احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية القرار رقم 21 لسنة 2024 بإسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية للشعبة العامة للمستوردين، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشعبة بالتمرير، تطبيقا للمادة رقم 8 من لائحة الشعب العامة بالاتحاد، نظرا لتكرار أحاديثه الإعلامية مع الزج باسم الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال علاء عز أمين عام الاتحاد، في تصريحات له، إن “شيحة” يستعرض تحليلاته ورؤاه الشخصيّة النابعة عن انطباعاته الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ وتتسبب في الاضرار بالسوق والإساءة للشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية ومنتسبيه بالمخالفة للائحة الشعب العامة.

وأهاب “عز” بوسائل الإعلام ووسائط ومنصّات البثّ الإعلاميّ تحرّي هويّة من تستضيفهم من خلال التنسيق والتواصل المُسبق مع الجهات التي يدّعون انتسابهم لها، وأن تتوخَّ الدقّة والمصداقيّة فيما يُطرح خلاها من أطروحات، وما يُصرّح به عبرها من تصريحات، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تحسُّس صدق المعلومات المُتداولة والأمانة في عرضها وتحليلها، اتّقاءًا لما قد ينتج عن الإخلال بذلك من تداعيات وعواقب غير محمودة.