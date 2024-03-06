الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: برنامجنا مع صندوق النقد مصرى ومن إعداد الحكومة والبنك المركزى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي النقدي وخفض الدين.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي، موجهًا الشكر لمسئولي صندوق النقد الدولي.

وتابع: “البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدًا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين، سواء المحلي أو الأجنبي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل”.

مصطفى مدبولى الحكومة صندوق النقد الدولي

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