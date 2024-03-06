الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: "الحمد لله.. وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد"

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة وقّعت اتفاق صندوق النقد الدولي، مضيفًا في مؤتمر صحفي اليوم: “الحمدلله، وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد الدولي”.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بعد رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إذ قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وأدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، إضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

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