رئيس الوزراء: وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة الكلية بتريليون جنيه

قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة ستخفّض من استثمارات الدولة مقابل دخول القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة المصرية وضعت سقفًا للاستثمارات العامة الكلية بتريليون جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن وثيقة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية والاستثمار في مجال الطروحات خير دليل من الدولة المصرية والحكومة على تمكين القطاع الخاص.