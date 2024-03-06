إطلاق اسم عبلة الكحلاوى واللواء محمد أمين نصر على أحد الكبارى والميادين

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس وشوارع وميادين العاصمة تقديرًا لما قدموه فى خدمة الوطن هم اللواء الراحل محمد أمين نصر، أمين صندوق تحيا مصر السابق على أحد الكبارى الممتدة على محور الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى بحى مصر القديمة.

ووافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى على الميدان الواقع بمنطقة تقاطع محور ياسر رزق مع امتداد كوبرى طه حسين بحى المقطم.



كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد عبدالرحمن علي الشناوى، على مدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق، والبطل الشهيد محمد جمال محمد علي، على مدرسة حلوان الثانوية بنين بحى حلوان، والبطل الشهيد بيشوى شهدى عبدالمسيح، على مدرسة المرج الإعدادية بنين بحى المرج، والبطل الشهيد أحمد فراج عبدالصبور، على شارع عزبة الوالدة العمومى بحى حلوان.

محافظ القاهرة يعقد الاجتماع التنفيذي صباح اليوم



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة، ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.



وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.



كما وجه اللواء خالد عبدالعال، خلال الاجتماع، رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبًا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومتابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية

ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.