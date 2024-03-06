الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وفاة عامل صدمته سيارة أمام قرية الفيروز ببورسعيد

جثة عامل
جثة عامل

وقع  حادث تصادم، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع مواطن يبلغ من العمر أربعين عامًا وتم نقل جثمانه، ويدعى "أحمد. ع"، ويعمل بحي الزهور، وذلك بادعاء حادث سيارة أمام قرية الفيروز السياحية في نطاق حي غرب، طريق بورسعيد دمياط.

وأخطرت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بالحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى النصر، ووضعت الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وأمر على الفور بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي؛ للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.

حادث تصادم مصرع مواطن طريق بورسعيد دمياط هيئة الاسعاف اللواء مازن صبري مساعد

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