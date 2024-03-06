وفاة عامل صدمته سيارة أمام قرية الفيروز ببورسعيد

وقع حادث تصادم، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع مواطن يبلغ من العمر أربعين عامًا وتم نقل جثمانه، ويدعى "أحمد. ع"، ويعمل بحي الزهور، وذلك بادعاء حادث سيارة أمام قرية الفيروز السياحية في نطاق حي غرب، طريق بورسعيد دمياط.

وأخطرت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بالحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى النصر، ووضعت الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وأمر على الفور بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي؛ للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.