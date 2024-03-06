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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى "شغب العدوة" بالمنيا

متهمين
متهمين

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين، سبق معاقبتهم بالسجن المشدد بين 3 لـ15 سنة، لتورطهم في أحداث حرق واقتحام وسرقة ونهب محتويات مركز شرطة العدوة، وقتل خفير شرطة عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، إلى جلسة 4 مايو المقبل، لاستكمال المرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وقررت التأجيل لاستكمال المرافعات.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا قد سبق أن عاقبت المتهمين بالسجن المشدد ما بين 3-15 سنة، ضمن 680 متهمًا سبق اتهامهم في الأحداث، وتم القبض على المتهمين وإعادة إجراءات محاكمة، وقد قررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة لدور شهر مايو المقبل، لاستكمال المرافعات.

محكمة جنايات المنيا محاكمة 5 متهمين السجن المستشار صلاح الشربيني قتل خفير شرطة

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