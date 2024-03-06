ضبط مقاول استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين في سوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج، من ضبط صاحب مكتب خاص للمقاولات استولى على مبلغ 3 ملايين و385 ألف جنيه من 7 أشخاص بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود محضر محرر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغ من علاء.ع، 41 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، 6 أشخاص آخرين، بتضررهم من مكي.م، 37 سنة، صاحب مكتب خاص للمقاولات بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 10% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقرَّ بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية.