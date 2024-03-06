القوافل الطبية لحياة كريمة تواصل تقدم خدماتها في 8 محافظات خلال أسبوع

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في توفير الرعاية الصحية للمجتمعات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع بمختلف المحافظات من خلال القوافل الطبية ضمن حرصها على الاطمئنان على صحة المواطنين وأسرهم في جميع الأنحاء، وخلال الفترة الماضية نجحت القوافل بزيارة عدة المحافظات منها الفيوم والإسماعيلية والغربية والقاهرة والجيزة خلال اليومين السابقين.

القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة تجوب المحافظات

وقدمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بالتعاون مع جامعة الفيوم تمكنت من تقديم خدماتها للمئات من الأهالي في الفيوم، حيث شملت كل التخصصات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة، وفي اليوم التالي، زارت القوافل الطبية محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد قرية فنارة بمركز فايد وقدمت خدماتها لأكثر من ١١ تخصصًا مختلفًا، حيث استفاد من خدماتها أكثر من ٣٥٠٠ مواطن، كما شارك أكثر من ١٠٠ متطوع من الشباب والفتيات في القافلة التي أقيمت بجامعة قناة السويس وجامعة سيناء فرع القنطرة شرق، وفي يوم الإثنين، وبالتعاون مع جامعة السويس، انتقلت القافلة إلى مستشفى أنس بن مالك في حي فيصل، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من ١٠٠٠ حالة من الأهالي، بما في ذلك التخصصات الباطنية وطب الأطفال وعلاج الرمد.

قوافل حياة كريمة تصل الغربية

كما انطلقت يوم السبت الماضي قافلة طبية في قرية شبراتنا بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا ومديرية الطب البيطرية بالمحافظة، نفذت القافلة الطبية خدماتها لأكثر من ١١٧٠ حالة من أهالي المنطقة، وتم نقل ٨٨ حالة إلى أقرب مستشفى لإجراء فحوص دقيقة، وشملت القافلة جميع التخصصات الطبية، حيث قدمت خدمات الرعاية للأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة العامة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبجانب من الخدمات الطبية، قدمت القافلة أيضًا خدمات بيطرية متنوعة، من خلال القوافل البيطرية التي نجحت في تقديم العلاج لأكثر من ٤٠٠ رأس ماشية و٧٥٠ طائر، في تلك القرى.

جدول القوافل الطبية للإسبوع الجاري