الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القوافل الطبية لحياة كريمة تواصل تقدم خدماتها في 8 محافظات خلال أسبوع

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في توفير الرعاية الصحية للمجتمعات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع بمختلف المحافظات من خلال القوافل الطبية ضمن حرصها على الاطمئنان على صحة المواطنين وأسرهم في جميع الأنحاء، وخلال الفترة الماضية نجحت القوافل بزيارة عدة المحافظات منها الفيوم والإسماعيلية والغربية والقاهرة والجيزة خلال اليومين السابقين.

القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة تجوب المحافظات

وقدمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بالتعاون مع جامعة الفيوم تمكنت من تقديم خدماتها للمئات من الأهالي في الفيوم، حيث شملت كل التخصصات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة، وفي اليوم التالي، زارت القوافل الطبية محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد قرية فنارة بمركز فايد وقدمت خدماتها لأكثر من ١١ تخصصًا مختلفًا، حيث استفاد من خدماتها أكثر من ٣٥٠٠ مواطن، كما شارك أكثر من ١٠٠ متطوع من الشباب والفتيات في القافلة التي أقيمت بجامعة قناة السويس وجامعة سيناء فرع القنطرة شرق، وفي يوم الإثنين، وبالتعاون مع جامعة السويس، انتقلت القافلة إلى مستشفى أنس بن مالك في حي فيصل، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من ١٠٠٠ حالة من الأهالي، بما في ذلك التخصصات الباطنية وطب الأطفال وعلاج الرمد.

ضمن "حياة كريمة.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية 8

مستفيدو «حياة كريمة»: المبادرة الرئاسية غيرت حياتنا للأفضل ولن تغفل عن تلبية طلباتنا

مستفيدو القوافل الطبية ضمن "حياة كريمة": وجدنا رعاية فائقة واهتمام عالي الجودة

الكشف على 1190 حالة في قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" بالإسماعيلية

قوافل حياة كريمة تصل الغربية

كما انطلقت يوم السبت الماضي قافلة طبية في قرية شبراتنا بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا ومديرية الطب البيطرية بالمحافظة، نفذت القافلة الطبية خدماتها لأكثر من ١١٧٠ حالة من أهالي المنطقة، وتم نقل ٨٨ حالة إلى أقرب مستشفى لإجراء فحوص دقيقة، وشملت القافلة جميع التخصصات الطبية، حيث قدمت خدمات الرعاية للأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة العامة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبجانب من الخدمات الطبية، قدمت القافلة أيضًا خدمات بيطرية متنوعة، من خلال القوافل البيطرية التي نجحت في تقديم العلاج لأكثر من ٤٠٠ رأس ماشية و٧٥٠ طائر، في تلك القرى.

جدول القوافل الطبية للإسبوع الجاري

التاريخالقريةالمركزالمحافظة
2 مارسأولاد سيفبلبيسالشرقية
2 مارسشبراتنابسيونالغربية
3 مارسالفيوم الجديدةالفيومالفيوم
4 مارسفايدفايدالإسماعيلية
4 مارسمستشفى انس ابن مالكحي فيصلالسويس
5 مارسميت ميمونالسنطةالغربية
5 مارسأبو النمرسالمنواتالجيزة
6 مارساهاليناالقاهرةالقاهرة
7  مارسالنعناعيةاشمونالمنوفية
7 مارسشبرا خلفونشبين الكومالمنوفية
8  مارس الاسمراتالقاهرة
القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة تجوب المحافظات القوافل الطبية حياة كريمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

مستفيدو القوافل الطبية ضمن "حياة كريمة": وجدنا رعاية فائقة واهتمام عالي الجودة

انطلاق القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بأسيوط

الأكثر قراءة

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

عاجل.. مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟