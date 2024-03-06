رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة برومو «الحشاشين»: «شكلنا حانشوف حاجة عظمة»

مع اقتراب عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، بحلول شهر رمضان المقبل الذى لا تفصلنا عنه سوى أيام، زادت التعليقات الإيجابية على العمل وبات الجميع يتوق لمشاهدته ومتابعته.

أشاد جمهور الميديا بالمسلسل، لما رأوه من ضخامة في الإنتاج انعكست على إتقان ديكوره واختيار ملابس الشخصيات والمؤثرات الصوتية والبصرية المستخدمة، وهي الأمور التي ظهرت من خلال عرض البرومو الخاص به.

البعض أشاد بالقصة التي يتمحور حولها مسلسل الحشاشين التي تتحدث عن طائفة بعينها، هو أمر جديد بعض الشئ على الدراما المصرية، فالعمل ينتمي إلى المسلسلات التاريخية الضخمة التي تتناول حقبة زمنية معينة ربما لا يعرف عنها الكثيرون وما يتطلبه ذلك من تكلفة إنتاجية خاصة وضخمة، وتطرق رواد الشوشيال لاختيار النجم كريم عبد العزيز ذو القاعدة الجماهيرية العريضة كإحد العناصر التي ترجح نجاح المسلسل، وهو ما ظهر من خلال تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصف فيها البعض المسلسل "بالجامد"، فيما قال أخرون " شكلنا حانشوف حاجة عظمة".

قنوات عرض الحشاشين

من المتوقع أن يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

أبطال المسلسل

أما أبطال مسلسل الحشاشين فهم بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.