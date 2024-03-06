الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة بحث وتنقيب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قانون رقم 157 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “أيوك برودكشن بى. فى”، وشركة “بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد”، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلا تريكس - سيتى إيست البحرية بالبحر المتوسط.

ونص قانون رقم 157 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. فى. وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلا تريكس - سيتى إيست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المـادة الأولـى): يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى.فى.، وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلا تريكس سيتى إيست البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المـادة الثانيـة)- تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المـادة الثالثـة)- يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وتحررت اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد في منطقة بيلاتريكس – سيتى إيست البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع. بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديله وطبقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته (ويطلق عليها فيما يلي " إيجاس") وشركة أيوك برودكشن بي. في. وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" ) وبى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وهي شركة خاصة محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين إنجلترا وويلز (ويطلق عليها فيما يلي "بى بى")، ويطلق على "أيوك" و"بى بى" مجتمعين "المقاول"، ويطلق على كل منهم منفردًا "عضو المقاول"،

وحيث أن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج.م.ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية؛ وحيث أن إيجاس قد تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية، والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية واللذين يكونان جزءًا منها (و يشار إليها فيما يلي ب"المنطقة")؛ وحيث أن "بى بى" و"أيوك" يوافقا على أن يتحملا التزاماتهما المنصوص عليها فيما يلي بصفتهما مقاولًا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة بيلاتريكس - سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط.