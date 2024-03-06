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مصر

حصن المسلم.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 6-3-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

تصّدر السؤال عن دعاء الصباح  اليوم الأربعاء 6-3-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأولى من الصباح، إذ يحرص المسلمون على ترديد الذكر والدعاء في الساعات الأخيرة من الليل وبواكير الصباح في حصن القلب ودرع المسلم من شرور نفسه وهمزات الشيطان وفتنه.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 6-3-2024

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نرصد في السطور التالية دعاء الصباح اليوم الأربعاء 6-3-2024 من القرآن الكريم والسنة النبوية.

أذكار الصباح اليوم من القرآن الكريم

  • اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. [آية الكرسى 
  • قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ. 
  • قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. 
  • قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ، إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ. 
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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024

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اللهم بلغنا رمضان.. دعاء قرب دخول شهر رمضان المبارك 2024

أذكار الصباح من السنة النبوية 

  • أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. 
  • اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
  • اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن  محمدا عبدك ورسولك. 

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 1-3-2024

أذكار الصباح اليوم الأحد 3 مارس 2024 

  • اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. 
  • حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
  • بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره من الله شيء.
  • اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. 
  • أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. 

دعاء الفجر مكتوب

  • أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 
  • اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. 
  • من صلى على حين يصبح وحين يمسى ادركته شفاعتى يوم القيامة.
  • اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. 
  • اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال. 
  • أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه. 
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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024

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