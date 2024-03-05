التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش والداخلية بدوري نايل

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة طلائع الجيش والداخلية

ويستضيف طلائع الجيش نظيره الداخلية، بعد قليل، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الداخلية بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.

خط الوسط:: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – علي حمدي

خط الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – محمد حمدي زكي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة طلائع الجيش والداخلية، في الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه يحيى حمزة، رفقة الكباتن محمد صلاح أبو جريشة وأسامة عبد الكريم، بينما يتولى التعليق على مهمة المباراة محمد البوشي والمراسل خالد رزق من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والداخلية

يدير مباراة طلائع الجيش والداخلية، في الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل، حسني سلطان حكما للساحة، ويعاونه هشام الدسوقي حكم مساعد أول، ومحمد عاطف الزناري حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد جمال حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.

بينما جاء تشكيل الداخلية، بقيادة مديره الفني عمرو حسن، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى- معاذ الحناوي- أحمد عماد- إيهاب سمير

خط الوسط: محمود حسونة- كليتشي - آلان كيامبادي

خط الهجوم: إسلام عبد النعيم - مصطفى فوزي - محمود أوكا.

موقف الطلائع والداخلية بجدول ترتيب دوري نايل

يحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ18 (الأخير) برصيد 8 نقاط.