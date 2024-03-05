يبدأ المواطنون في تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد شهريًا لتتمكن الشركة من حساب قيمة فاتورة الغاز، تمهيدًا لسدادها.

ووفرت شركة بتروريد رابط إلكتروني لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 بدلًا من انتظار محصل الكهرباء، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة تسجيل تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة بالضغط على الرابط التالي من هنـــــا .

وتأتي الخطوة الثانية: اختر "خدمات العملاء".

ثم الخطوة الثالثة: اختر "تسجيل قراءة العداد".

ثم الخطوة الرابعة: أدخل رقم المشترك وكلمة المرور.

ثم الخطوة الخامسة: أدخل قراءة العداد.

ثم الخطوة السادسة: اضغط على "تأكيد". وبذلك تكون قد تمكنت من تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024، ليتم حساب فاتورة الغاز الطبيعي.

يذكر أن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 يكون من اليوم الأول إلى اليوم السابع والعشرين من كل شهر.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن قراءة العداد من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق بتروتريد أو خدمة العملاء.

خطوات دفع فاتورة الغاز

يمكن للمواطنين دفع فاتورة الغاز من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق بتروتريد أو خدمة العملاء أو فروع بتروتريد أو من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك الأهلي المتحد وبنك بلوم.

ولدفع فاتورة الغاز إلكترونيًا ، قم بزيارة الرابط السابق.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم المشترك وكلمة المرور.

قم باختيار "دفع الفاتورة".

ثم أدخل معلومات بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم.

ثم اضغط على "دفع".

ويمكنك انتظار محصل فاتورة الغاز لتعرف قيمة الفاتورة وتقوم بسدادها كاش من خلال المحصل والذي يمر على منازل المشتركين القدامى بداية كل شهر ميلادي.