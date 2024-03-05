الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

يبدأ المواطنون في تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد شهريًا لتتمكن الشركة من حساب قيمة فاتورة الغاز، تمهيدًا لسدادها.

ووفرت شركة بتروريد رابط إلكتروني لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 بدلًا من انتظار محصل الكهرباء، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة تسجيل تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة بالضغط على الرابط التالي من هنـــــا .

وتأتي الخطوة الثانية: اختر "خدمات العملاء".

ثم الخطوة الثالثة: اختر "تسجيل قراءة العداد".

ثم الخطوة الرابعة: أدخل رقم المشترك وكلمة المرور.

ثم الخطوة الخامسة: أدخل قراءة العداد.

ثم الخطوة السادسة: اضغط على "تأكيد". وبذلك تكون قد تمكنت من تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024، ليتم حساب فاتورة الغاز الطبيعي. 

يذكر أن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024  يكون من اليوم الأول إلى اليوم السابع والعشرين من كل شهر.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن قراءة العداد من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق بتروتريد أو خدمة العملاء.

كيفية الاستعلام عن رابط فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2024

خطوة بخطوة.. تعرف على موعد دفع فاتورة الكهرباء وطرق الدفع

خطوات دفع فاتورة الغاز 

يمكن للمواطنين دفع فاتورة الغاز من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق بتروتريد أو خدمة العملاء أو فروع بتروتريد أو من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك الأهلي المتحد وبنك بلوم.

  • ولدفع فاتورة الغاز إلكترونيًا ، قم بزيارة الرابط السابق.
  • قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم المشترك وكلمة المرور.
  • قم باختيار "دفع الفاتورة".
  • ثم أدخل معلومات بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم.
  • ثم اضغط على "دفع".

ويمكنك انتظار محصل فاتورة الغاز لتعرف قيمة الفاتورة وتقوم بسدادها كاش من خلال المحصل والذي يمر على منازل المشتركين القدامى بداية كل شهر ميلادي. 

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كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2024؟

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2024 برقم العداد

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