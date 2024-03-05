الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الغيرة" تقود ربة منزل إلى "حبل المشنقة" بالبحيرة

كلابشات
كلابشات

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أحمد محمد حلوسة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لربة منزل، 42 سنة؛ لقتلها زوجة شقيقها لغيرتها منها لحب أبنائها لها أكثر منها.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية في مركز كفر الدوار، بلاغًا يفيد بقيام ربة منزل بقتل زوجة شقيقها لخلافات أسرية بينهما، وتبين من الانتقال والفحص العثور على جثة «إيمان محمد».

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء إرتكاب الجريمة «إكرام أحمد الصعيدي»، ربة منزل، 42 سنة، ومقيمة بمركز إدكو، وأقدمت على قتل زوجة شقيقها بسبب كره أبنائها لها لمعاملتهم بسوء ورغتبها في العمل معها بالتسول وحبهم للمجني عليها زوجة خالهم، وارتكبت الجريمة إنتقامًا منها.

كما توصلت التحريات، إلى أن المتهمة زرات المجني عليها في منزلها وعندما سنحت لها الفرصة استلت سلاح أبيض ( سكين ) من المطبخ وقامت بطعنها عدة طعنات حتي سقطت جثة هامدة، وشرعت في قتل نجلة شقيقها أيضًا، ابنة المجنى عليها، لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة بمواجهتها، اعترافت بارتكاب الجريمة وبالعرض على المحامي العام المستشار هشام حاتم، قرر إحالة القضية لمحكمة الجنايات.

جنايات دمنهور الأجهزة الأمنية مركز كفر الدوار محكمة الجنايات

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