طرح لحوم بلدية بـ350 جنيهًا بمنافذ "الزراعة" فى البحر الأحمر

قالت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، إنه جرى طرح لحوم بلدية بسعر 350 جنيهًا للكيلو بالمنفذ التابع للمديرية بشارع المصالح الحكومية بالغردقة، كما تم الانتهاء من تجهيز معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة الأحياء شمال الغردقة؛ لتوفير كل السلع الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

وقال وكيل وزارة التموين بالمحافظة، شاذلي عايش، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المعرض سيعرض المنتجات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% عن الأسواق، منوهًا بأنه تم افتتاح معارض مماثلة بمدن المحافظة.

أضاف عايش، أنه تم افتتاح معرض مؤخرًا بجوار موقف أتوبيس الوجه القبلي بطريق النصر بالغردقة والذي يوفر كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30% منها السلع الأساسية كالزيت، والأرز، والسكر، والمكرونة، والمجمدات وكل مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، قد أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف عن اللحوم والتأكد من صلاحيتها، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن الدولة تسعى دائمًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بطرح العديد من المنتجات بأسعار مخفضة، والقضاء على احتكار السلع وجشع التجار في بعض المحال التجارية.