نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمحيط «السيدة زينب»

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين والشوارع المحيطة بمنطقة السيدة زينب لخلق متنفسات حضارية وتحسين المظهر العام وتطوير المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية والدينية التي تزخر بها أحياء المنطقة الجنوبية لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لأعمال التطوير التي تتم حاليا طبقا لتعليمات محافظ الإقليم.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة والشوارع المطلة على رحاب مسجد السيدة زينب وبذل أقصى الجهود لخروج الأعمال إلى النور بالمظهر اللائق والتي تتماشى مع عراقة وجلال المزارات، بحضور اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، المهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وسكرتير الحي ومديري المتابعة الميدانية والإشغالات والطرق وعدد من التنفيذين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير متواصلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والتي تشمل العمل على تحسين الموقع العام بمحيط الطريق ورفع المخلفات وترميم البلدورات ودهان الأرصفة.

مراعاة البعد البيئي في أعمال التطوير

وجهت بمراعاة البعد البيئي بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جماليه مع رفع نواتج التقليم ورفع كفاءه اعمدة الانارة واستبدال الكشافات التالفه مع الانتهاء من استعدال باقي الاعمده وصيانه الولاعات ودهان اكشاك الانارة.

وخلال العمل، أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام والحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به ومنها شارع بورسعيد وشارع السد ودهان العقارات بالوان موحدة نظرا للاقبال الشديد من المواطنين لزيارة الميدان خاصة ومزارات آل البيت المختلفة بصفة عامة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

كما شملت الجولة تفقد حديقة قنديل أم هاشم بشارع بورسعيد والتي تم إنشاؤها لخلق متنفس صحى وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق وتقع الحديقة على مساحة ٤ آلاف م٢.

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