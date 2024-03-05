الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة سارة من النجم الأمريكي روبرت دي نيرو للمصريين

روبرت دي نيرو
روبرت دي نيرو

ارتفعت معدلات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، عن النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، وذلك بعد تشويقه للمصريين في منطقة رأس الحكمة، وذلك ضمن الاستثمار الكبير والتطوير الذي تنتظره تلك المنطقة لتصبح معلم سياحي كبير، حيث سيتم فتح مطعمين كبيرين في مصر خلال الفترة المقبلة، الأول في رأس الحكمة، والثاني في الشيخ زايد.

موعد افتتاح مطعم روبرت دي نيرو في راس الحكمة

ومن المقرر أن يقيم حفل افتتاح مطعم نوبو الشهير للممثل الأمريكي روبوت دي نيرو بداية من اليوم الثلاثاء، على أن يستمر حتى 12 من شهر مارس، وذلك استعدادًا لإطلاق هذا المطعم الشهير داخل مصر ليستمتع المصريون بمقبلاته المميزة والتي لها مذاق خاص.

وسيقدم مطعم النجم الأمريكي في رأس الحكمة تجربة مذاقات يابانية مبتكرة، بجانب فعاليات حية وأجواء مميزة، بحسب ما أعلن نجم هوليوود الشهير الذي كان قد روج لمطعمه بمصر، مؤكدًا أنه ينتظر رواده في هذا البلد الساحر.

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وكان النجم العالمي قد أعرب عن سعادته البالغة بافتتاح سلاسل جديدة من مطعم نوبو داخل مصر، حيث قال خلال مؤتمر صحفي يعلن من خلاله عن تفاصيل هذا الحدث التاريخي والاستثنائي: "أنا سعيد جدًا بافتتاح مطعم نوبو ثانٍ في مصر، لقد أحببت هذا البلد، ويسعدني أن أكون جزءًا من اقتصاده المتنامي".

يذكر أن مطعم "نوبو" تعد سلسلة مطاعم يابانية معروفة وشهيرة لها أكثر من 30 فرع حول العالم ويرأسه كلا من النجم العالمي روبرت دي نيرو، والمنتج السينمائي مئير تيبر والطاهي نوبو ماتسوهيسا، وكانوا قد أعلنوا عن افتتاح المطعم في مصر من خلال برومو تشويقي يرصد صورة الاهرامات والنيل وغيرها من المعالم السياحية في مصر.

النجم الامريكي النجم الأمريكي روبرت دي نيرو منطقة رأس الحكمة الاستثمار موعد افتتاح مطعم نوبو مطعم نوبو

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