ديلر أون لاين.. إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل

أحالت النيابة العامة بالجيزة متهمًا بترويج الأقراص المخدرة عبر السوشيال ميديا، إلى المحاكمة الجنائية.

كانت النيابة قد أمرت في وقت سابق، بحبس المتهم وسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت اتجار أحد الأشخاص بالعقاقير المخدرة والمؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد المتهم وضبطه بمنطقة كرداسة بالجيزة، وبحوزته 110 آلاف قرص مؤثر، 2700 قرص مخدر، 79 "لاصقا مخدرا" ومبلغ مالي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.25 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بما سبق.