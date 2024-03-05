الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شركات مواد بناء مصرية توقع عقود تصديرية على هامش "BIG 5" بالرياض

اجتماع
اجتماع

وقعت شركات مصرية بقطاع مواد البناء عددا من عقود التصدير إلى المملكة العربية السعودية على هامش فعاليات معرض Big 5 Construct Saudi، والذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، على أن تبدأ كل شركة توريد عقودها في غضون شهر من توقيع هذه الاتفاقات.

وشهد الجناح المصري في معرض "Big 5 Construct Saudi"، على مدار أيام العرض إقبالا كبيرا من الزوار حيث تواجد ممثلين لـ 45 شركة مصرية بقطاع مواد البناء لعرض افضل من توصلت إليه الصناعة المصرية من تطور.

 وقدم المجلس التصديري لمواد البناء وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية واكسبو كونسلتنت العالمية الدعم الكامل للشركات المصرية خلال هذا المعرض.

نسخة 2024 شهدت  حضور أكثر من 1300 عارض من 47 دولة

وكشفت بيانات معرض "BIG 5"،  أن نسخة 2024 شهدت  حضور أكثر من 1300 عارض من 47 دولة، ومشاركة 55000 من الخبراء والرائدين في صناعة البناء والجهات الحكومية والمشترين والمستوردين، مما يجعل هذا المعرض فرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية للسوق السعودي وأسواق المنطقة.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء، قال إن السوق السعودي يعد أحد اهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.

وأفاد بأن القطاعات المشاركة هذا العام في معرض BIG5 تشمل الأسلاك والمسامير، الطوب الرملى، وأسطح الأرضيات والحوائط وكيماويات مواد البناء وحلول تكنولوجيا مواد البناء والعزل ومخارج الهواء والتكييف، واكسسوارات الأسقف المعلقة، والسقالات المعدنية، الساندوتش بانل، توريدات المطارات،  مواسير الصرف والتغذية البلاستيك، الأبواب والشبابيك ال يو بى فى سى الأبواب الأرضيات والمطابخ والبرجولات الخشبية، والاكر والكوالين.,

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