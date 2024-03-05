الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

قرار لمجلس "المصرية لنقل الكهرباء" باعتماد الجمعية العامة لزيادة رأس مال الشركة

مجلس الشركة المصرية
مجلس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

نشرت  الجريدة الرسمية ، اليوم، قرار مجلس الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء المنعقدة بتاريخ 25/12/2023 بشأن زيادة رأس مال الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ونص قرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء المنعقدة بتاريخ 25/12/2023 م الموضوع القرار 1، بشأن زيادة رأس مال الشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء المذكرة المعروضة وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجلسته الخامسة والخمسين لسنة 2023 بتاريخ 14/8/2023 على الآتى.

 زيادة رأس المال المصدر للشركة

 زيادة رأس المال المصدر للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمبلغ 564836575.24 جنيه قيمة العمولات والفوائد والأقساط المسددة من جانب وزارة المالية ومبلغ 424.76 جنيه خصمًا من الاحتياطيات الأخرى ليصبح إجمالي المبلغ المراد رفعه لرأس المال 564837000 جنيه (564837 سهم قيمة السهم 1000 جنيه) ليصبح رأس المال 9971175000 جنيه (9971175 سهم قيمة السهم 1000 جنيه). 

تعديل المادتين ( 6، 7 ) من النظام الأساسي على النحو التالي:: على حساب السحب على المكشوف طـرف البنـك وذلك لمقابلة التزامـات المقتـرض مـن المصروفات والعمولات والعوائد الخاصة بالتسهيل الممنوح في تواريخ استحقاقها مع موافاة البنك بصورة من الخطاب الموجه إلى المقترض من اثنين من كبار عملائه مفاده بتحويل جانب من مستحقات المقترض لديهم لحساب المقترض في بنك الكويت الوطنى - مصر. 

وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء في التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاق التسهيل الائتماني المشار إليه. جامعا الأصوات محمد عزت شلبى مصطفى حامد مصطفى أمين سر الجمعية عبد المنعم أحمد البحيرى وكيل الوزارة قائم بأعمال مدير الإدارة محاسب ممدوح محمد محمد إسماعيل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دكتور محمد شاكر المرقبى

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الجريدة الرسمية الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال كبار عملائه مستحقات المقترض

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