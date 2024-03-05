الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن 7 اشخاص لقوا مصرعهم غرقا فى ترعة بقنا

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بقنا بدفن ٧ اشخاص لقوا مصرعهم غرقا عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب الوفاة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الإثنين، من انتشال 7 جثث إثر انقلاب سيارة في ترعة بقرية الطويرات بقنا.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 7 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلي المستشفى.

قنا غرق انقلاب سيار ترعه البحر

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب سيارة بيجو لـ 7 جثث فى قنا

الأكثر قراءة

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟