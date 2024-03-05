التصريح بدفن 7 اشخاص لقوا مصرعهم غرقا فى ترعة بقنا

صرحت النيابة العامة بقنا بدفن ٧ اشخاص لقوا مصرعهم غرقا عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب الوفاة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الإثنين، من انتشال 7 جثث إثر انقلاب سيارة في ترعة بقرية الطويرات بقنا.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 7 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلي المستشفى.