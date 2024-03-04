الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس قناة السويس: نخطط لإنهاء الازدواج الكامل للقناة بحلول 2034 (فيديو)

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن خططه لتنفيذ مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة القناة وزيادة كفاءتها وقدرتها على استقبال جميع أنواع السفن العالمية.

وقال ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، إن المشروع ما زال قيد الدراسة والتجهيز، وأنه يتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2034، موضحا أن الهيئة تعاونت مع شركات استشارية عالمية لإجراء دراسات مبدئية لمشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، والذي يتوقع أن يستغرق نحو 16 شهرا.

وأضاف ربيع، أن الهيئة أنهت المرحلة الأولى من تطوير القطاع الجنوبي من القناة، والتي تضمنت توسعة القناة بمقدار 40 مترا من الجانب الشرقي، وأنها تعمل حاليا على إنجاز المرحلة الثانية، والتي تشمل ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بست سفن يوميا، وتحسين عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%.

وأضاف ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تم افتتاحه في عام 2015، كان موضع انتقادات في بدايته، لكنه أثبت نجاحه وأهميته بعد أن حقق زيادة كبيرة في الإيرادات وعدد السفن التي تمر بالقناة.

وأشار ربيع إلى أن مشروع الازدواج الكامل للقناة سيسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة للملاحة البحرية، وسيمنع تكرار الأزمات التي تسببت فيها بعض السفن مثل سفينة ايفر جيفن التي جنحت في القناة في مارس الماضي.

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