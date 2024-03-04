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سياسي

18 باحثة تنجح في الحصول على زمالة برنامج المرأة من أجل العلم

برنامج يونسكو من
برنامج يونسكو من أجل المرأة في العلم

احتفل برنامج "يونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر" بتخريج ٣ باحثين لعام 2023 في فئتي الباحثات من طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه وتمنح زمالة البرنامج  للباحثات الاستثنائيات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي لاستكمل مسيرتها المهنية.

وقد أطلقت نسخة البرنامج بمصر في عام 2018 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة بهدف دعم وتمكين المرأة في المجال العلمي بما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الباحثات على مستوى العالم، وكذلك دعم فني من خلال برامج التدريب التي تعمل على اكتساب مهارات شخصية في التواصل وعرض الأفكار بطريقة احترافية، بالإضافة إلى الدعم المالي لكي تستطيع الباحثة استكمال دراستها. وقد استطاع البرنامج في مصر من تمكين ودعم تخريج 18 باحثة مصرية تساهم بأبحاثها في تطوير قطاعات مختلفة من خلال العلم خلال الستة أعوام الماضية.

حضر حفل التكريم إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الاسبق وعضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنه البحث العلمي بالمجلس، وديف هيوز، مدير عام لوريال مصر، والدكتورة نوريا سانز، المسؤولة عن مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتورة نجوى عبد المجيد رئيس لجنة التحكيم الحاصلة على زمالة البرنامج عن عام 2002 عن قارة أفريقيا والعالم العربي، بالإضافة إلى لفيف من الممثلين عن العديد من الهيئات العلمية والمؤسسات الأكاديمية، وممثلين من سفارة فرنسا والحاصلات على زمالة البرنامج فى السنوات السابقة ونخبة من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

يأتي هذا الاحتفال في إطار استراتيجية وتعزيز ودعم دور المرأة الفعال في المجتمع، ودفع النساء لأن يكن مؤثرات في جميع المجالات وبالاخص فى مجال البحث العلمي، من خلال إلقاء الضوء على مساهماتهن وجهودهن في مجال البحث العلمي ومعالجة التحديات المحلية المجتمعية، بما يعود على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.

يقدم البرنامج سنويًا منحة لثلاث باحثات متميزات في مجال العلوم الحياتية في مرحلة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بقيمة 26 ألف يورو. حيث يقدم منحة قدرها 10 الاف يورو لمرحلة ما بعد الدكتوراه، و6 الاف يورو لمرحلة الدكتوراه. ومنذ تدشينه في مصر، منح البرنامج الزمالة إلى 18 باحثة مصرية، منهن الـ 3 باحثات لنسخة 2023. وقد تقدم إلى البرنامج هذا العام ما يقرب من 200 باحثه وذلك لمساعدتهن على تطوير ابحاثهن وإطلاق العنان لإمكاناتهن الكاملة، وهو ما يؤكد اهتمام السيدات بالبحث العلمي وفائدته على المجتمع المصري.

 

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و أكد السفير الفرنسي، ايريك شفالييه ان الدعم العلمي الفرنسي المصري يسهم بشكل كبير في تقدم البحث والابتكار، مضيفا: "تفخر فرنسا بدعم الشركاء المصريين في العديد من المبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مجال العلوم من خلال برامج الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. ومن جهتنا، نقدم منحة "إيفل للتميز الفرنسي" التي تتيح للنساء المصريات متابعة دراستهن العلمية في مراكز البحث الفرنسية. ومن خلال هذه المشاريع والمبادرات التعاونية وبرامج التبادل، نسعى لخلق بيئة علمية شاملة حيث يمكن لجميع الباحثات التطور والمساهمة بمنظورهن ومواهبهن الفريدة في تطوير شعوبهن."

وعبر ديف هيوز، عن سعادته باستدامة برنامج "لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر" للعامٍ السادس على التوالي. وقال: "على مدار الست سنوات الماضية، نجحت لوريال مصر في الحفاظ على استمرارية برنامج لوريال يونسكو من اجل المرأة في العلم لزمالة مصر للمساهمة في دعم وتمكين المرأة بمجال البحث العلمي ايمانًا بأهمية المرأة ودورها في البحث والابتكار."

وأضاف "يأتي البرنامج علي رأس اولوياتنا حيث ان البحث العلمي محور رئيسي في البصمة الوراثية للشركة، حيث استثمرت مجموعة لوريال في عام 2023 اجمالى 1.1 مليار يورو في البحث والتطوير. كما نفخر بإطلاق العديد من البرامج فى مصر خلال الاعوام السابقه لدعم المرأة فى العديد من المجالات ولتحقيق المساواة ومساعدة المرأة على تحقيق أحلامها."

وعبرت نوريا سانز المسؤولة عن مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية عن سعادتها بالاحتفال بنجاحات والتزام المرأة فى مجال العلوم. وقالت "نؤمن بأهمية تغيير الموروثات وتشجيع المرأة للتميز فى مجال العلوم، حيث ان ٣٣٪؜ فقط من الباحثين من السيدات وهو ما نسعى الى تغييره، من خلال دعم وتمكين المرأة لترك بصمتها.

من جهتها قالت الدكتورة نجوى عبد المجيد، رئيس لجنة التحكيم والحاصلة على زمالة برنامج من أجل المرأة في العلم عن عام 2002 عن قارة أفريقيا والعالم العربي، أنه  "يلعب البرنامج دورًا محوريًا في دعم وتمكين المرأة في مجال البحث العلمي الذي يعد أساس التقدم لأي دولة، وتلعب المرأة دورًا مهما ورئيسيًا لتحقيقه."  وأضافت "أن البرنامج ساهم في تمكين العديد من الباحثات المصريات من استكمال دراستهن وتطوير أبحاثهن، ونأمل كل عام بتكريم ودعم الباحثات المتميزات مما يلهم الاجيال القادمة بالتفرد في هذا المجال الهام."

 الباحثات الحائزات على منحة برنامج "يونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر" نسخة 2023: 

1. مرحلة ما بعد الدكتوراة: دكتورة ورود عادل عن بحثها تصنيع صفائح علاجية نانوية تحاكي دور جلد أسماك البلطي في التئام الجروح في حروق الجلد 

2. مرحلة ما بعد الدكتوراة: دكتورة رنا يونس عن بحثها لاكتشاف دلالات أورام دقيقة من الدم كمؤشرات حيوية وغير جراحية لسرطان الثدي للصغار في السن

 3. مرحلة الدكتوراة: رنا احمد عيسي عن بحثها عن تأثير المركبات المضادة وغير المضادة للميكروبات المحملة على النيوزومات على تكوين البيوفيلم بواسطة البكتريا العنقودية

 

يونسكو مصر الدكتوراة تشجيع المرأة البحث العلمي المجال العلمي

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