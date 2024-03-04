مدير إعلام الهلال الأحمر: خروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة فى فلسطين

قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الكيان الصهيوني يتعمد استهداف المنشأآت الصحية والكوادر الطبية وهيئة الإسعاف، ولهذا يمكن القول إن الوضع الصحي في فلسطين متدهور بصورة كبيرة.

تدني الوضع الصحي في فلسطين

وأكد رائد النمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أكثر من 30 مستشفى في فلسطين خرج عن الخدمة الطبية، وذلك بسبب غياب الكادر الطبي نتيجة القتل العمدي والاعتقال.

وأضاف في حديثه، أن هناك نقصًا حادًا في أدوات الجراحة، كما أن هناك نقصًا في الأدوية، وبالتالي المواطنون المصابون غير قادرين على تلقي العلاج اللازم للتعافي.

خروج المستشفيات عن الخدمة

وكان قد أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، من قبل، انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة، قائلًا إن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف، قائلًا:" الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها؛ بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين".

وشدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني على الحاجة إلى حل أممي عاجل لوقف الاعتداءات وحماية مواطني غزة،.