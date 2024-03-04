الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط أجنبية تروج للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

ضبط أجنبية
ضبط أجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة أجنبية بالقاهرة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وجاري العرض علي النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بالقاهرة بالترويج عبر أحد التطبيقات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطها وبحوزتها هاتفى محمول وبفحصهما تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فتاة اجنبية النيابة العامة الاعمال المنافية للآداب حوادث الدستور

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