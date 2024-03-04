ضبط أجنبية تروج للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة أجنبية بالقاهرة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وجاري العرض علي النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بالقاهرة بالترويج عبر أحد التطبيقات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطها وبحوزتها هاتفى محمول وبفحصهما تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.