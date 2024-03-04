الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد محسن: إعلان الرئيس انضمام 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية العامين المقبلين طفرة حقيقية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المساحة الزراعية ومضاعفة الإنتاج الزراعي انطلاقًا من أولوية وطنية قصوى لتحقيق الاكتفاء الغذائي.

txt

برلماني: تعاون مصر مع "الفاو" يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية

txt

من أمام الصوامع والغيطان.. رسائل شكر للرئيس السيسي على مبادرة "كلنا واحد"

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وتأكيده بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والمقبل.

الشراكة طويلة الأمد بين مصر وفاو

وشدد عضو زراعة الشيوخ على تأكيد مصر، خلال اللقاء، اعتزازها المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر وفاو، التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذلك سعي مصر تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية وعبر مشروعات زراعية ضخمة.

واختتم النائب أحمد محسن، تأكيده أن قيام مصر باطلاق الكثير من المشاريع الزراعية الضخمة مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى وغيرهما وكلها مشاريع واعدة داخل الاقتصاد الوطني وتُحسب للسيسي، وتعمل على تحقيق المتطلبات المصرية في الامن الغذائي.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ألقى كلمة أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والذي يعقد حاليًا في العاصمة الأردنية "عمان"، والذي افتتحه د. بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، بحضور الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وعدد من وزراء الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المساحة الزراعية الإنتاج الزراعي

الأكثر قراءة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال