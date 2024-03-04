أحمد محسن: إعلان الرئيس انضمام 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية العامين المقبلين طفرة حقيقية

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المساحة الزراعية ومضاعفة الإنتاج الزراعي انطلاقًا من أولوية وطنية قصوى لتحقيق الاكتفاء الغذائي.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وتأكيده بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والمقبل.

الشراكة طويلة الأمد بين مصر وفاو

وشدد عضو زراعة الشيوخ على تأكيد مصر، خلال اللقاء، اعتزازها المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر وفاو، التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذلك سعي مصر تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية وعبر مشروعات زراعية ضخمة.

واختتم النائب أحمد محسن، تأكيده أن قيام مصر باطلاق الكثير من المشاريع الزراعية الضخمة مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى وغيرهما وكلها مشاريع واعدة داخل الاقتصاد الوطني وتُحسب للسيسي، وتعمل على تحقيق المتطلبات المصرية في الامن الغذائي.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ألقى كلمة أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والذي يعقد حاليًا في العاصمة الأردنية "عمان"، والذي افتتحه د. بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، بحضور الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وعدد من وزراء الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.