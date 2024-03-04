عمرو خطاب يكشف عن المميزات التى تقدمها وزارة الإسكان للمستثمرين

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإقبال على بوابة الاستثمار الأجنبي شهدت إقبالا كبيرا لتقديم الطلبات والتسجيل في خلال شهر من إطلاقها.

الاستثمار في مصر

وأكد خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم فتح 1500 حساب على الموقع و700 شركة بدأوا إجراءات الحجز، وهناك 636 طلبًا منهم في أول 3 أيام من شهر مارس فقط.

وتابع: "في عام 2023 بلغت الطلبات 4450 طلبا، ولذلك تم إنشاء البوابة لتسهيل الإجراءات، مؤكدا أن التسجيل لا يستغرق أكثر من 5 دقائق ويختار قطعة الأرض فيها فرصة استثمارية مناسبة لمشروعه، وينهي كل الإجراءات".

الثقة في الدولة المصرية



واستطرد: "هناك ثقة كبيرة في الدولة المصرية والمشروعات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وشبكة المرافق بها، والتي حسنت من مناخ الاستثمار".

وأشار إلى أن الإقبال الاستثمار نتيجة أن الدولة تنفق وتستثمر في مشروعات بالمدن الجديدة والبنى التحتية التي تحسن فرص الاستثمار.

