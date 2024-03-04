الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على "طبيب المطرية" لـ7 مارس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنح المطرية،  محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لجلسة ٧ مارس الجاري؛ لسماع دفاع المتهم وضم الملف الطبي للطبيب المجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن إحالة المتهم بالاعتداء على  طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي إلى  محكمة الجنح، وأسندت إليه استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.

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وكانت الأجهزة الأمنية  ألقت القبض على متهم، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بتهمة الاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابات بالغة لطبيب المطرية بسبب نشوب مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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