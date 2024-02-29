الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب في مستشفى المطرية التعليمي

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجة المتهم.

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، للمحاكمة الجنائية، بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات للطبيب.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص يعمل مديرًا لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة بطبيب؛ لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

محكمة جنح المطرية المتهم طبيب الاستقبال مستشفى المطرية التعليمي مشادة كلامية

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