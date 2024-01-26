التحقيق فى مقتل سائق تدخل للدفاع عن طفل من اعتداء والده بالجيزة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل سائق توك توك طعنا، خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدًا لتفريغها.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قتل الضحية بسبب خلافات بينهما، فقام بتسديد طعنات، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكشفت التحقيقات، عن أنه أثناء مرور الضحية شاهد جاره ينهال ضربًا على نجله الصغير؛ فتوقف للدفاع عنه ونصرته، إلا أنه لم يستمع له، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام فيها والد الطفل بطعن السائق؛ مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال إنه في يوم الواقعة كان يضرب نجله من أجل تربيته، فتدخل الضحية للدفاع عن الطفل، فنهره، قائلًا: "سيبني بربي ابني"، ولكن بعدها تدخل مرة أخرى، حدثت مشادة كلامية، على إثرها استل سلاحا أبيض وطعنه، قائلا: "مكنتش أقصد أقتله".

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص على يد آخر في بولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات، تبين مقتل "محمد" بطعنات نافذة خلال مشاجرة في الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.