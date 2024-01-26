الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وادعاء سقوطها من علو في المطرية

المتهم
المتهم

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وادعاء سقوطها من علو في منطقة المطرية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم أنهى حياة ابنته البالغة من العمر 13 عاما بقذفها من علو، ولقيت مصرعها في الحال، وادعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفة.

  وقال طبيب الصحة  إن الطفلة تعرضت للقذف وتوفيت نتيجة سقوطها من علو وأن شخصا ما ألقى بها، وعقب سماع أقوال الجيران أكدوا أن والد الطفلة دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب هي ووالدتها.

نيابة شرق القاهرة المتهم الموت ذمة التحقيقات التحريات الأولية

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