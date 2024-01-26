حبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وادعاء سقوطها من علو في المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وادعاء سقوطها من علو في منطقة المطرية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم أنهى حياة ابنته البالغة من العمر 13 عاما بقذفها من علو، ولقيت مصرعها في الحال، وادعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفة.

وقال طبيب الصحة إن الطفلة تعرضت للقذف وتوفيت نتيجة سقوطها من علو وأن شخصا ما ألقى بها، وعقب سماع أقوال الجيران أكدوا أن والد الطفلة دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب هي ووالدتها.