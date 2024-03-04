الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يفتتح ثاني معارض رمضان بروض الفرج

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان بروض الفرج

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة افتتاح معارض السلع الرمضانية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التوسع في إنشاء معارض لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الأساسية بأسعار مخفضة.

وقام الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بافتتاح ثاني المعارض الرمضانية (أهلاً رمضان) بحي روض الفرج، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مع حلول شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن بنطاق. ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

وتفقد نائب المحافظ المعرض والمنتجات الغذائية المعروضة وخاصة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والتأكد من توافر جميع المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وأكد نائب المحافظ على الاستمرار في الحملات التموينية والرقابية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار والتصدي لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار والقضاء على كافة صور الغش التجاري.

وافتتح الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، اليوم معرض الأسر المنتجة بإدارة التضامن الاجتماعي بحى روض الفرج وبحضور الدكتور أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس حى روض الفرج والأجهزة المعاونة

وتفقد نائب المحافظ المعرض والمنتجات المعروضة به من المشغولات اليدوية والملابس والمفروشات والاكسسوارات والسلع الغذائية والمنسوجات والخزف والحلي من الحرف اليدوية واستفسر على أسعار المنتجات ومدى إمكانية التوسع فى منتجاتهم موجهًا الى خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات

وأكد على التوسع فى تلك المعارض من أجل تحفيز الأسر المنتجة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهم على تبني فكرة ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسي طمن مبادرة القيادة السياسية حياة كريمة وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تقوم بها الدولة من أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة

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المعارض الرمضانية اهلا رمضان الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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